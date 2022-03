Le vote ce soir à la Communauté de communes Aunis Sud d’une aide en faveur du peuple ukrainien. Les élus réunis à Surgères devraient attribuer une subvention de 1 500 euros à la Fédération nationale de la Protection civile qui vient en aide aux populations déplacées et aux réfugiés sur place. L’objectif étant d’apporter une réponse immédiate aux besoins urgents pour acheminer et fournir du matériel de première nécessité et de secours.