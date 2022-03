La Communauté d’agglomération Rochefort Océan s’engage pour le traitement de ses biodéchets. Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en matière de tri et de valorisation au 1er janvier 2024, la collectivité fait le choix de recourir massivement au compostage. A ce jour, 50% des ménages possèdent un composteur individuel. L’objectif étant d’équiper avant cette date chaque foyer disposant d’un espace extérieur. Pour les autres, des composteurs collectifs seront mis en place dans les communes du territoire. Il va donc falloir changer profondément ses habitudes en matière de tri, mais aussi de ramassage des ordures ménagères, annonce Thierry Lesauvage, vice-président de la CARO chargé de la transition écologique :

La collectivité mise donc à fond sur le compostage. Beaucoup moins sur la collecte des biodéchets en apport volontaire. Alexandra Couturier-Renondeau, directrice adjointe à la CARO en charge de la transition écologique, nous dit pourquoi :

Pour l'hyper-centre de Rochefort, l'habitat collectif et les secteurs très touristiques, des solutions complémentaires au compostage individuel et collectif sont à l'étude. En ce qui concerne les professionnels « gros producteurs » de biodéchets, comme les cantines ou les restaurants, une collecte hebdomadaire et gratuite sera effectuée en porte-à-porte, à Rochefort dans un premier temps.