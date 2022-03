La Nouvelle-Aquitaine débloque une aide d’urgence de 300 000 euros en faveur des réfugiés ukrainiens. Alors qu’ils sont de plus en plus nombreux et que l’invasion russe se poursuit dans leur pays, la Région par la voix de son président Alain Rousset a décidé hier en commission permanente à Bordeaux d’octroyer 100 000 euros au Faceco, le Fonds d’actions extérieures des collectivités locales. Et 200 000 euros en soutien aux ONG qui œuvrent actuellement sur le terrain. Parallèlement, la Région met en place la gratuité des déplacements dans les TER et les transports interurbains pour les réfugiés ukrainiens, et mobilise ses dispositifs en matière de formation professionnelle afin de favoriser l’insertion des personnes déplacées.