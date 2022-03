Deux hommes ont été interpellés fin de semaine dernière après une agression à La Rochelle. Le 14 février dernier, ils ont violenté une personne avec un couteau, près de la gare routière, et lui ont volé son téléphone et son portefeuille. L’un des agresseurs a été identifié par la victime. Lui et son comparse ont été arrêtés. Ils ont reconnu les faits. L’un d’eux a été placé sous contrôle judiciaire. L’autre a été condamné à 8 mois de prison dont 3 ferme. Il a été incarcéré.