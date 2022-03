C’est aujourd’hui la Journée internationale des Droits des femmes. A cette occasion, la Ville de Rochefort signe ce soir son premier Contrat local de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Il s’inscrit dans le cadre du Conseil d’agglomération de sécurité et de prévention de la délinquance. La signature a lieu en présence du préfet Nicolas Basselier, du procureur de La Rochelle Laurent Zuchowicz, de la directrice académique Annick Baillou, du maire et président d’agglo Hervé Blanché et d’autres partenaires. Elle sera suivie de la visite de l’exposition « 30 ans de lutte contre les violences faites aux femmes » et d’une démonstration de taïso par le Judo club rochefortais qui a lancé l’an dernier l’opération « Judo pour elles », afin d’offrir aux femmes victimes de violences une formation de judo. C’est le premier club à lancer une telle initiative en France.