Un casting ouvert aux enfants pour participer à l’émission fort Boyard. La production recherche de jeunes duos âgés de 8 à 14 ans prêts à en découdre avec le Père Fouras et les personnages du célèbre jeu télévisé de France 2. Surtout s’ils ont de la répartie, de l’humour et de la spontanéité. Des émissions spéciales enfants seront proposées et diffusées dès cette année. Pour s’inscrire, rendez-vous sur notre site internet.

https://castprod.com/poste/casting-duos-denfants-afin-de-participer-a-lemission-fort-boyard-2022-en-temps-que-candidats/