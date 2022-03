La session de printemps du Conseil départemental de la Charente-Maritime s’ouvre lundi prochain pour une semaine. Une session qui sera marquée par la démission pour des raisons personnelles du premier vice-président en charge de l’administration générale, des finances et de l’évaluation des politiques publiques Loïc Girard. Le poste devrait être repris par Catherine Desprez, vice-présidente en charge de la culture, après un vote des élus. Parmi les dossiers importants de cette session, on retient celui de l’urgence en Ukraine et du vote d’une aide exceptionnelle de 70 000 euros, comme l’a précisé ce matin en conférence de presse la présidente du Département Sylvie Marcilly qui compte bien mobiliser tous les moyens possibles du Département pour aider les réfugiés ukrainiens :

L’autre gros dossier de cette session sera celui consacré au logement avec la création d’un nouveau Plan départemental de l’Habitat. Sylvie Marcilly :

Et notamment en termes d’isolation des bâtiments et d’habitat inclusif pour les personnes âgées.