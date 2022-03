Des collectes de dons de matériels pour l’Ukraine sont prévues cette semaine en Charente-Maritime, comme à Tonnay-Charente. C’est le Centre communal d’action sociale qui reçoit les dons, aux jours et heures d’ouverture. Sur la commune d’Arvert, le rendez-vous est fixé à mercredi matin, de 8h à 13h, à l’espace Chaland, près du marché. Et puis aux Mathes-La Palmyre, une collecte sera organisée à partir de mercredi à la mairie. Des bénévoles recevront les dons de 9h30 à midi. Il est également possible d’aider au fonctionnement de cette collecte en se portant volontaire. Il faut contacter le 05 46 22 48 72. Enfin la Ville de Châtelaillon-Plage et le Comité franco-polonais organisent une grande collecte de dons à partir d’aujourd’hui. Rendez-vous du lundi au samedi de 10h à 19h.