L’équipe du film « Trois fois rien » en direct sur Hélène FM et Vogue radio lundi prochain. La réalisatrice Nadège Loiseau et les comédiens Philippe Rebbot, Côme Levin et Emilie Caen seront nos invités entre 10h15 et 10h45. Ils viendront nous parler de cette comédie. L’histoire de trois SDF qui un jour gagnent au Loto. Mais sans logement ni compte bancaire, impossible d’empocher l’argent. Le film sort le 16 mars. Quatre avant-premières exceptionnelles sont prévues ce week-end en Charente-Maritime : demain à 17h30 à l’Apollo ciné 8 de Rochefort et à 19h15 au CGR Dragon de La Rochelle, puis dimanche à 16h30 à l’Atlantic ciné de Saintes et à 18h15 au Lido à Royan.