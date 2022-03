Les collectes de dons de matériels pour l’Ukraine se multiplient en Charente-Maritime. Plusieurs mairies se mobilisent dans le département pour rassembler des produits d’hygiène, de secours et de logistique comme des sacs de couchage ou du matériel électrique. Ces derniers seront ensuite récupérés par la Protection civile pour être acheminés jusqu’en Pologne et remis aux réfugiés ukrainiens. A Marennes-Hiers-Brouage, la mairie collecte les dons jusqu’au 10 mars à 16h. A Royan, rendez-vous jusqu’à dimanche de 10h à 18h à l’espace Pelletan. A La Tremblade, la collecte a lieu mercredi et jeudi prochains de 9h à midi et de 14h à 17h au Foyer culturel. A Aytré, c’est au Centre communal d’action sociale qu’il faut se rendre, les lundis, mardis et jeudis de 9h à midi et de 14h à 16h. Et puis sur l’île d’Oléron, trois points de collecte ont été mis en place avec l’association Océan : à Saint-Pierre, rue de la Corderie, à Dolus, zone artisanale de La Jarrie et au Château, place de l’église.