Nouvelle réunion du Pôle métropolitain Centre Atlantique ce matin à La Rochelle. Une session marquée par une nouvelle adhésion, celle de la Communauté de Communes Sud-Vendée-Littoral qui rejoint ce pôle d’attractivité situé entre Nantes et Bordeaux, et composé de neuf intercommunalités entre La Rochelle, Niort, Rochefort, l’Aunis et le Sud Vendée. Un bassin de vie de plus de 500 000 habitants. Actualité oblige, cette séquence de travail s’est ouverte sur le vote unanime d’une motion en faveur de l’Ukraine, comme le souligne Jean-François Fountaine, maire et président de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle :

Parmi les dossiers importants à l’ordre du jour, l’élaboration d’un schéma cadre pour valoriser l’enseignement supérieur qui reste une priorité, selon Jean-François Fountaine :

La transition écologique était aussi au cœur des discussions du Pôle métropolitain Centre Atlantique ce matin, avec un enjeu de mobilité pour développer le TER et réduire l’utilisation de la voiture individuelle.