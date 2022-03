« Ukraine : comprendre et agir ». C’est le thème d’une conférence proposée jeudi prochain à Marennes-Hiers-Brouage par le sénateur Mickaël Vallet et le député Didier Quentin, respectivement membres des Commissions des affaires étrangères du Sénat et de l’Assemblée nationale. Et en présence du maire de Royan Patrick Marengo, ancien général de corps d’armée. Il s’agit d’un échange ouvert à tous pour répondre aux interrogations des citoyens sur cette guerre. Le rendez-vous est donné de 18h à 20h à la Maison des initiatives et des services.