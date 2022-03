Face à l’urgence de la guerre en Ukraine : le problème de la coordination pour aider rapidement les réfugiés. Une semaine après l’invasion russe, les besoins sur place sont importants, et nombreux sont ceux à vouloir se mobiliser et agir vite. Mais force est de constater que la mise en œuvre des moyens d’urgence n’est pas simple. C’est le cas en Charente-Maritime. A Surgères, la Ville, qui a lancé hier soir un appel aux dons et au volontariat, attend les ordres des autorités locales pour aider au rapatriement, à l’accueil des réfugiés, et au transport de marchandises. Mais cela demande du temps pour s’organiser, comme le concède le maire Catherine Desprez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/c-desprez-ukraine.mp3 La Ville de Surgères organise une collecte de matériels qui peuvent être déposés dans les locaux de la police municipale, près de la mairie, les lundis et vendredis de 8h30 à 10h30, et le mercredi de 14h à 16h. Elle recherche également des familles d’accueil, et des volontaires pour le transport de marchandises et le rapatriement de réfugiés. Vous pouvez contacter le 05 46 07 00 23.