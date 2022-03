Mickaël Vallet a visité ce matin une maison de retraite gérée par l’Union mutualiste rochefortaise. Un établissement qui accueille 71 résidents et qui se soucie au quotidien de leur bien-être. A l’heure où certains grands groupes privés d’Ehpad sont soupçonnés de maltraitance ou de détournements de fonds publics, le sénateur de la Charente-Maritime est venu souligner l’exemplarité d’un tel établissement, administré par un organisme à but non lucratif. Ce qui semble faire toute la différence selon le parlementaire :

Ce déplacement était aussi l’occasion pour Mickaël Vallet d’évoquer, en amont de l’élection présidentielle, les propositions de la Mutualité française en matière de santé et de protection sociale.