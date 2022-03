Les acteurs de l’emploi s’engagent en faveur du travail saisonnier dans le bassin Marennes-Oléron. Avec la signature ce matin au château de la Gataudière à Marennes-Hiers-Brouage de la marque « Employeurs saisonniers Marennes-Oléron ». Un label qui vise à valoriser et faciliter les recrutements dans un secteur qui souffre encore d’une mauvaise image en termes de conditions de travail, sans compter les problèmes de mobilité et de logement. Ainsi, pour répondre aux difficultés de recrutement qui persistent depuis quelques années, les partenaires de l’emploi ont signé un engagement avec l’Etat et sept entreprises locales. On écoute le sous-préfet de Rochefort Jean-Paul Normand :

Un bon moyen de redorer l’image de l’emploi saisonnier selon Lionel Pacaud, directeur de l’Office de tourisme de l’île d’Oléron et du Bassin de Marennes :

A noter que le travail saisonnier en Charente-Maritime représente 40 000 emplois dans les domaines du tourisme, de l’agriculture et de l’ostréiculture notamment.