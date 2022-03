C’est la 2e édition de cet évènement consacré au cerveau et ses mystères, pour comprendre l’intérêt des neurosciences pour la santé et l’éducation, et d’en partager les dernières avancées avec des experts. Au programme jusqu’à dimanche : des spectacles, projections, ateliers, expositions, mais aussi des conférences. La première a lieu ce jeudi en ouverture sur le thème « Remotiver les cerveaux des élèves à apprendre dans l’école post-covid » par Grégoire Bost, parrain du festival et professeur en psychologie et neurosciences cognitives. C’est à 17h30 au cinéma l’Estran.