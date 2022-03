Le Secours populaire français de Charente-Maritime lance un appel aux dons en faveur de l’Ukraine. L’association basée à La Rochelle se mobilise, afin d’apporter son aide sur place aux personnes et familles touchées par la guerre. Elle recueille uniquement des dons financiers pour financer les opérations directement sur place, comme le souligne le secrétaire général Jean-Louis Rolland :

Et les dons par chèque sont à adresser au SPF 17, Porte Royale 17000 La Rochelle. A noter que le Secours populaire a mobilisé sur son fonds d'urgence 50 000 euros pour engager le plus rapidement possible des actions dans les zones identifiées.