Avec la baisse de fréquentation et le recul de l’épidémie de Covid-19, les prises de rendez-vous ont sensiblement diminué ces dernières semaines. Et le niveau de vaccination est tel aujourd’hui que leur maintien n’est plus justifié. Après un peu plus d’un an d’activité, c’est donc une page qui se tourne, Lucie Alix :

A noter que la campagne de vaccination se poursuit dans les cabinets médicaux, infirmiers et les pharmacies.