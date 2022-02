2e jour de guerre en Ukraine. Après l’invasion et les bombardements russes, les appels en soutien au peuple ukrainien se multiplient à travers le monde, comme à La Rochelle où une quinzaine de personnes se sont rassemblées hier soir devant la sculpture du Soleil noir. C’est la conseillère municipale Océane Mariel qui est à l’origine de cette action. Elle espère des mesures fortes contre la Russie. Une minute de silence a été observée en hommage aux victimes et aux populations qui tentent de fuir le pays. Une nouvelle manifestation plus importante devrait être organisée dans les prochains jours à La Rochelle.

La Rochelle solidaire de l’Ukraine. La Ville a hissé hier le drapeau ukrainien au-dessus de l’Hôtel de Ville, aux côtés des drapeaux français et européen. Elle souhaite ainsi exprimer toute son amitié au peuple ukrainien, familles et proches, et notamment aux habitants de Marioupol dont le maire avait été reçu en 2019 à La Rochelle. Une délégation rochelaise devait d’ailleurs se rendre sur place prochainement. En raison des évènements, le déplacement a été ajourné.