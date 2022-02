A La Rochelle, le service de restauration scolaire reprendra à partir de demain dans toutes les écoles. Après deux semaines d’arrêt pour cause de covid, l’ensemble des élèves vont pouvoir retourner à la cantine et bénéficier d’un repas chaud. La situation s’améliore au sujet des absences de personnels et grâce à l’organisation des équipes de la Ville.