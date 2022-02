Les cours sont suspendus toute cette semaine au Lycée maritime et aquacole de La Rochelle. En cause : la situation sanitaire dégradée qui impacte fortement l’établissement et qui ne permet pas de garantir l’accueil et la sécurité des 200 élèves. Mais aussi la disparition brutale d’un enseignant qui exerçait depuis plusieurs années au sein du lycée. Face à ces deux évènements, la direction a décidé de ne pas accueillir les élèves en cours jusqu’à vendredi. On écoute la directrice-adjointe de l’établissement Corinne Mille-Claire :

Pas de communication pour l'heure sur les circonstances et les causes du décès de cet enseignant, ni sur son identité.