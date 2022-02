Les deux premiers épisodes de la saison 2 de la série adaptée de la version américaine « This is us » ont été diffusés hier soir sur TF1. Ils étaient en tête des audiences avec 3,4 millions de téléspectateurs, soit 17,1% de part d’audience. Un chiffre en baisse toutefois comparé à la saison 1 qui avait rassemblé en moyenne l’an dernier 5 millions de téléspectateurs. A noter que le tournage de la saison 3 est déjà en préparation. Il devrait se dérouler en septembre toujours en Charente-Maritime, comme les saisons 1 et 2.