L’équipe de la série « Je te promets » était de passage dans nos studios ce matin. Avant la diffusion ce soir de la saison 2, et après deux avant-premières exceptionnelles hier à Saintes et Rochefort, les comédiens Hugo Becker, Axel Naroditzky et Mathilde Abd-El-Kader, ainsi que la scénariste Brigitte Bémol et le réalisateur Renaud Bertrand, sont venus nous parler de la suite de cette adaptation de la série américaine « This is us ». Hugo Becker et le jeune Axel Naroditzky ont notamment évoqué leur complicité née sur les différents lieux de tournage en Charente-Maritime :

12 épisodes inédits ont été en partie tournés en Charente-Maritime, à Surgères, La Rochelle, Marans ou encore Fouras. Un cadre idéal pour la scénariste Brigitte Bémol :

Les deux premiers épisodes de la saison 2 de la série « Je te promets », c’est ce soir à 21h10 sur TF1. A noter que le tournage de la saison 3 est déjà en préparation. Il devrait se dérouler en septembre en Charente-Maritime. Vous retrouvez l’intégralité de cette interview en vidéo sur notre page Facebook. Et puis à suivre à 18h sur Hélène FM et Vogue radio l’interview de la comédienne Camille Lou et de la productrice Aline Besson dans l’émission « Chut… on écoute la télé ! ».