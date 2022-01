Nouveau rebondissement concernant la hausse de la redevance portuaire à Marennes. Les plaisanciers ont appris hier avec stupéfaction le maintien de l’augmentation sans aménagement. Pourtant, leur association avait réussi à obtenir un lissage sur six ans. C’était le 10 janvier dernier, lors d’une réunion houleuse avec la maire Claude Balloteau et le président du Syndicat mixte des ports de la Seudre Emmanuel Crétin. Jean-Claude Bretelle, secrétaire de l’Association des plaisanciers des ports de Marennes, nous raconte :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/ppm-1.mp3 Entre colère et indignation, Jean-Claude Bretelle ne digère toujours pas cette augmentation :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/ppm-2.mp3