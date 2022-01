C’est la saison des recrutements dans les établissements scolaires et d’enseignement supérieur. Le temps des portes ouvertes ou des visites virtuelles, covid oblige. A Surgères, l’Enilia-Ensmic propose depuis deux ans ses Rendez-vous de l’orientation. Des entretiens sur-mesure à destination des futurs apprenants pour découvrir l’école agro-alimentaire. La prochaine édition, c’est ce samedi. Patricia Darjo, la directrice, nous en explique le déroulement :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/rdv-enilia.mp3 Les rendez-vous se font par téléphone au 05 46 27 69 00. A noter que l’Enilia-Ensmic de Surgères propose des formations du CAP à BTS dans les domaines de la transformation du lait, des produits de la mer et des céréales. Depuis septembre, un CAP chocolatier a été ouvert et connaît un franc succès.