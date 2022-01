L’équipe de la série « Je te promets » attendue dans les studios d’Hélène FM et Vogue radio lundi prochain de 10h à 10h30. Jour de la diffusion des deux premiers épisodes de la saison 2 qui débarque à 21h10 sur TF1. Et au lendemain de deux avant-premières exceptionnelles qui vont se dérouler ce dimanche à 14h à l’Atlantic ciné de Saintes, et à 18h à l’Apollo ciné 8 de Rochefort, en présence des comédiens, des auteurs et du réalisateur. 12 épisodes inédits de cette adaptation de la série américaine « This is us » ont été en partie tournés Charente-Maritime, avec notamment Camille Lou, Hugo Becker et Marylou Berry.