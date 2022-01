Le soir du Nouvel an, un individu contacte la gendarmerie, indiquant avoir été séquestré et menacé avec une arme. Il dit qu’il va bien, mais les forces de l’ordre ne parviennent pas à le recontacter. Deux jours plus tard, une mère signale que son fils de 14 ans a quitté le domicile familial, craignant des représailles suite à la séquestration dont il a été victime. Après investigation, les deux garçons sont retrouvés quelques jours plus tard sains et saufs. Deux hommes sont interpellés dans la foulée. Jugés jeudi dernier à Saintes, le principal suspect a été condamné à quatre ans de prison dont un avec sursis, et son complice à 18 mois d’emprisonnement. Ils ont été placés en détention.