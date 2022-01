L’appel à la grève générale demain. Après les profs jeudi dernier et le 13 janvier, c’est une journée d’action interprofessionnelle qui va se dérouler ce jeudi en France. Une intersyndicale appelle à manifester pour réclamer une hausse des salaires, des pensions et des minima sociaux, comme le souligne Yvonne Gaborit, secrétaire départementale de la CGT Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/greve-interpro-1.mp3 Yvonne Gaborit qui appelle à une large mobilisation :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/greve-interpro-2.mp3 En Charente-Maritime, quatre rassemblements sont prévus : à 10h30 devant le palais de Justice de Saintes, place Colbert à Rochefort et au jardin public à Jonzac, puis à 14h place de Verdun à La Rochelle.