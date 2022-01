Ça s’appelle « Jeanne dinde ». Un film qui sera réalisé par Pauline Ouvrard et produit par Apache films. La production recherche divers profils de jeunes figurants bénévoles, âgés entre 16 et 18 ans pour jouer le rôle de collégiens. Les jours de tournage auront lieu majoritairement au collège Lafayette de Rochefort entre le 19 et le 24 février. Les candidatures sont à envoyer à contactjeannedinde@gmail.com avec photos et coordonnées. Prénom, nom, âge et date de naissance, taille (cm), ville de résidence, numéro de téléphone ainsi que des photographies récentes en portrait et plein pied.