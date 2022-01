La disparition inquiétante d’une femme de 52 ans à Nieul-sur-Mer, près de La Rochelle. Laurence Prézelin, née Dubois, a quitté son domicile à pied, lundi soir vers 19h. Depuis, sa famille et ses amis sont sans nouvelle d’elle. Les gendarmes lancent un appel à témoins dans l’espoir de la retrouver. La disparue a les cheveux châtains mi-longs, elle mesure 1,60m, elle est de corpulence normale. Elle a les yeux marron clair et porte également des lunettes de vue. Elle portait le jour de sa disparition un jean bleu, des bottines en cuir de couleur verte, une doudoune jaune orangé et un sac à main marron clair. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le 05 46 44 51 64 ou le 17.