Le dernier bilan de l’épidémie de Covid-19 en Charente-Maritime. Les chiffres ont été publiés hier par l’Agence régionale de santé. La circulation virale continue toujours d’augmenter, avec désormais 1 919 cas pour 100 000 habitants, soit plus de 12 500 contaminations en sept jours. Les hospitalisations ont également progressé, avec 123 patients admis dont 15 en réanimation. Six nouveaux décès ont été enregistrés en une semaine. Plus de 17 000 personnes sont aujourd’hui isolées.