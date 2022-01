Royan Atlantique déploie son Plan piscines pour étoffer son offre de bassins sur le territoire. La Communauté d’agglomération entend ainsi répondre à une demande de plus en plus croissante de la population. Ce plan prévoit la réhabilitation des équipements de Saujon et de Cozes. Mais aussi une nouvelle piscine à Etaules. Et puis, un centre aquatique. Soit à Royan, soit à Médis. Les élus devront trancher, Lucie Alix :

