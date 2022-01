La retransmission en direct sur Facebook d’une opération du prolapsus à l’hôpital de Saintes a été reportée. En raison d’une contre-indication médicale, la patiente n’a pas pu se faire opérer hier comme prévu. L’évènement qui devait être une première dans la région n’est aucunement annulé. Il est simplement repoussé à une date ultérieure qui n’a pas été communiquée pour l’instant. Pour rappel, l’objectif est de permettre aux internes et aux étudiants en médecine d’en savoir plus sur ce geste chirurgical, et au public de découvrir comment se déroule une opération.