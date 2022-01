Un accident a fait cinq blessés dont trois graves hier soir à Beurlay, entre Saintes et Rochefort. Une violente collision entre deux voitures est survenue sur la RD 137 vers 18h30. Une vingtaine de sapeurs-pompiers se sont rendus sur place, ainsi que cinq ambulances, un véhicule de désincarcération et la gendarmerie. Parmi les blessés : un couple et ses deux enfants, et un homme circulant seul à bord de son véhicule. L’une des victimes grièvement blessées a dû être désincarcérée. La circulation a été totalement interrompue le temps de l’intervention des secours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.