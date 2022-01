Jeudi noir dans l’Education nationale. L’appel à la grève contre le protocole sanitaire devrait être largement suivi aujourd’hui en France. 75% des enseignants devraient cesser le travail et la moitié des écoles devraient être fermées, selon les syndicats qui réclament plus de moyens et de réelles mesures de protection face à l’épidémie de covid-19, comme le souligne Cécile Baduel, secrétaire du syndicat FO éducation en Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/greve-enseignants-1.mp3 Cécile Baduel qui estime qu’un long bras de fer semble engagé avec le gouvernement :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/greve-enseignants-2.mp3 En Charente-Maritime, deux rassemblements sont prévus ce matin à 10h30 devant la Direction académique de La Rochelle et devant le palais de Justice de Saintes.

Conséquence de la grève dans l’éducation nationale, des perturbations sont à prévoir dans les services de restauration scolaire, les garderies et dans l’accueil des élèves. A La Rochelle, le maire Jean-François Fountaine a invité les parents à garder leurs enfants. Seules quelques écoles sont en mesure d’accueillir les élèves dits prioritaires comme les enfants de soignants et de pompiers. Mais concernant la restauration, il faut prévoir le panier repas. A Marennes-Hiers-Brouage, un service minimum d’accueil est assuré, mais en raison du protocole sanitaire, la garderie et la cantine sont fermées.