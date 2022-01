A Royan, l’utilisation d’une voiture avec chauffeur par le maire et ses adjoints pose question. Cette tradition, vieille de plus d’un demi-siècle dans la station balnéaire, semble quelque peu surannée à l’heure des grandes économies budgétaires. D’autant que Royan fait figure d’exception dans le département. « En 2022, ne serait-il pas temps d’adopter les pratiques en vigueur dans les communes équivalentes ? », s’interroge Thomas Lafarie qui veut mettre fin à cette pratique. Le conseiller municipal et communautaire d’opposition a évoqué le sujet lors du dernier conseil municipal :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/chauffeur-royan.mp3 Mais pas sûr que Thomas Lafarie soit entendu, car le maire Patrick Marengo a redit son attachement à cette ancienne coutume.