Après les fêtes, la collecte des sapins de Noël naturels peut commencer. Certaines villes de Charente-Maritime, comme Saintes et Saint-Jean-d’Angély, mettent à disposition dès aujourd’hui des points de ramassage pour permettre aux habitants d’y déposer les arbres morts non floqués et dépourvus de décorations. Ces derniers seront ensuite broyés pour être transformés en paillage ou serviront à nourrir les animaux. L’an dernier à Saintes, la collecte a permis de récupérer près d’un millier de sapins.