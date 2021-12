La police de Rochefort appelle à la prudence sur la route à l’approche des fêtes. Ce matin, un accident entre deux voitures a fait un blessé léger à Tonnay-Charente. Vers 10h 45, un conducteur d’une quarantaine d’années circulait rue de Saintonge lorsqu’une voiture conduite par un jeune homme d’une vingtaine d’années s’est engagé dans un carrefour sans voir le véhicule. Aucun des deux automobilistes n’a pu éviter la collision. Les vies sont sauves. Seul un conducteur est légèrement blessé au thorax.

Et puis, hier soir, non loin, avenue d’Aunis, c’est une jeune femme qui a chuté de son scooter après qu’un poids lourd l’a doublé et s’est rabattu trop rapidement. Le commissariat de Rochefort indique que le nombre d’accidents sur la circonscription est en hausse de 50% cette année, alors qu’il était en baisse de 65% en 2019.