Des écoliers du pays royannais ont participé à un chantier de plantation de haies. Ce lundi, trois classes de CM1 et CM2 de Saujon et une classe de CP/CE1/CE2 de Le Chay ont mis les mains dans la terre pour réaliser une haie sur près de 200 mètres, avec l’aide de leurs professeurs et des agents de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique. Et pas n’importe où ! Sur les anciennes exploitations agricoles Picoulet au Chay qui vont bientôt accueillir un projet d’espace-test dédié au maraîchage biologique. On écoute Jérémy Alvarez, chargé de mission développement agricole, ostréicole et ruralité à la CARA :

Une initiative soutenue avec enthousiasme par la mairie de Saujon, comme le précise Elisa Ratiskol, adjointe chargée de l’environnement, du cadre de vie et des services à la population :

Ce chantier participatif est la première étape du projet d’espace-test agricole dédié au maraîchage biologique. Un projet qui devrait voir le jour en mars 2022, après une phase d’aménagement.