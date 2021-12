Un dispositif anti holp-up voit le jour à Rochefort et Tonnay-Charente. Afin de sécuriser davantage les commerçants des deux villes pendant ces fêtes de fin d’année où la menace est plus forte, des équipages de police plus lourdement armés vont patrouiller et exercer une surveillance accrue des secteurs sensibles. Objectif : prévenir et augmenter la réactivité des forces de l’ordre en cas de vol à main armée. Le dernier fait en date remonte à début novembre à Rochefort. L’auteur présumé a été interpellé le jour même grâce au signalement.