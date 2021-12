Scène ouverte avec le groupe Coffees and cigarettes de Poitiers (86).

Coffees & Cigarettes est un duo musical sorti tout droit de l’imagination de Renaud Druel aka MC Jesse (auteur, compositeur et interprète) et de l’accompagnement d’une corde (Anna Swieton au violon ou Lyllou Chevalier à Alto ou Quentin Gendrot au Violoncelle) ; un cocktail de chanson, de rock et de hip hop. Secouez bien le shaker, et vous obtenez le hop’n’roll ! De nombreuses références à la littérature et cinéma dans les textes de C&C sont autant de pépites qui rendent hommage à des œuvres aussi bien contemporaines que des siècles passés. Le nom du groupe est d’ailleurs lui-même un clin d’œil au réalisateur Jim Jarmush et son long métrage culte Coffee and Cigarettes. C&C revient aujourd’hui, toujours accompagné de cordes (violon, ou alto, ou violoncelle) qui donne cette singularité et cette originalité au projet, avec Rollercoaster, un nouvel opus thématique très personnel. L’album RollerCoaster est un disque résolument plus hip hop et chanson, une esthétique toujours inspirée du cinéma, un habile équilibre entre acoustique et électronique pour un résultat envoûtant. Sur scène, c’est un subtil mélange de son et d’image, d’humain et de machine, un enchevêtrement théâtral savamment orchestré de musiques entêtantes et d’images virevoltantes, pour l’enchantement du public plongé dans l’univers foisonnant de Coffees & Cigarettes.

Sortie de l’album « Rollercoaster » le 18 mars 2022.

