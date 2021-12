La colère gronde dans le monde de la santé à Rochefort. Prochainement, tous les professionnels du secteur devront s’acquitter d’un forfait annuel de stationnement. Et ce alors même que le caducée apposé sur les voitures leur permet de se garer gratuitement. Telle est la décision prise par la maire de la ville Hervé Blanché après de nombreux abus. De quoi faire tousser la profession et notamment Fabrice Brivady, président de la Fédération nationale des infirmiers de la Charente-Maritime :

Une rencontre est prévue aujourd'hui entre le maire et plusieurs infirmiers libéraux, mais aussi des kinésithérapeutes, pour évoquer le cas de cette mesure particulièrement controversée. Celle-ci devait entrer en vigueur le 1er janvier 2022, mais elle a finalement été reportée mais maintenue, comme l'a annoncé hier soir Hervé Blanché en conseil municipal, reconnaissant une erreur de communication.