La police de Rochefort lance un appel à témoins après une série de vols à la roulotte. Des faits commis la nuit dernière dans les quartiers de la Mauratière et du Petit-Marseille. Un individu au comportement suspect a été interpellé par des policiers de la Bac, en possession de nombreux objets, plus ou moins de valeur, qu’ils venait de dérober dans plusieurs véhicules : des gourmettes, des bijoux, des montres ou encore des porte-clés. Le suspect a été placé en garde à vue. La police lance un appel à témoins pour retrouver les victimes. Il faut contacter le 05 46 87 69 14 et pouvoir justifier la propriété des objets volés.