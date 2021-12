Mouvement de grève à la vie scolaire au collège Jean-Hay de Marennes. Au nombre de cinq, les assistants d’éducation, plus connus sous le nom de « pions », ont cessé le travail ce jeudi, à l’occasion d’un mouvement national, pour protester contre la précarité de leur emploi. Ils dénoncent en outre une surcharge de travail liée à la crise sanitaire. Ils doivent faire respecter les gestes barrières, le protocole sanitaire, mais aussi pallier l’absence des professeurs non-remplacés. Ils réclament au ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer une reconnaissance de leur métier, un vrai statut et des CDI voire une titularisation. On écoute Adeline, l’une des grévistes :