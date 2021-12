C’est demain que débute le Téléthon. 35e édition de cet évènement caritatif retransmis tout ce week-end sur France télévisions et parrainé cette année par la chanteur Soprano. Des milliers de manifestations sur le thème de la lumière sont organisées demain et samedi dans toute la France, afin de récolter des fonds au profit de l’Association Française contre les Myopathies. C’est le cas en Charente-Maritime. Et cette année, le temps fort sera l’illumination du Fort Boyard aux couleurs des sapeurs-pompiers. Evènement qui doit être tourné ce soir pour une diffusion à la télé samedi soir, Lucie Alix :

Et pour rappel, vous pouvez faire un don au Téléthon par téléphone au 3637 ou sur internet telethon.fr