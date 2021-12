Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran se sont rendus hier à Angoulême, en Charente, pour annoncer le plan d’investissement du Ségur de la santé pour la région Nouvelle-Aquitaine. Un plan à 1,3 milliard d’euros destiné à soutenir les hôpitaux, les Ehpad et les établissements médico-sociaux. Soit 156 établissements en tout dont l’hôpital de La Rochelle qui va bénéficier de la 2e plus grosse enveloppe, après Bordeaux, pour son transfert et la construction d’un nouveau bâtiment.