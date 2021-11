L’ostréiculture et la viticulture, deux filières qui recrutent massivement en cette fin d’année en Charente-Maritime. Les postes saisonniers sont nombreux à cette période. Mais malgré une offre conséquente, les demandeurs d’emploi ne se bousculent pas. Et depuis quelques années, les recruteurs font face à une pénurie de bras. D’où l’engagement du Département de la Charente-Maritime, via sa Maison départementale de l’emploi saisonnier, pour favoriser les embauches. Il organise deux forums de recrutement cette semaine, Lucie Alix :