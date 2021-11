La signature hier à Trizay d’une charte de coopération entre Orange et les élus locaux de Charente-Maritime pour améliorer le réseau et la qualité des services de communication en zone rurale. L’opérateur et les associations des maires et des maires ruraux du département se sont engagés pour renforcer l’élagage à proximité des réseaux aériens, et prévenir ainsi tout éventuel dommage sur les lignes. On écoute le directeur régional d’Orange Sud Nouvelle-Aquitaine Eric Ardouin :

L’entretien de la végétation aux abords des réseaux aériens devrait limiter les coupures en cas d’intempéries, comme l’espère Michel Doublet, président de l’Association des maires de la Charente-Maritime :