Le Secours populaire français de La Rochelle vient de lancer son traditionnel marché de Noël. Depuis lundi, l’association d’aide aux plus démunis propose une large sélection d’idées cadeaux et de jouets, dans le cadre de la campagne nationale des Pères Noël verts. Les recettes permettent d’aider les familles dans le besoin pendant les fêtes. L’an dernier, l’opération a permis d’aider plus de 2 000 personnes. La vente a lieu dans les locaux du Secours populaire de La Rochelle, Porte royale, jusqu’au 17 décembre.