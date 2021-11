Attention travaux à partir de ce lundi à Royan. Avec la fermeture du pont Louis-Bouchet qui dessert la zone commerciale de Royan 2. La circulation ne se fera que sur une seule voie. Elle sera autorisée dans le sens Royan-Saintes, mais pas dans le sens inverse. Des difficultés sont à prévoir jusqu’à la mi-décembre.

Dans le cadre de l’aménagement du Pont Louis Bouchet, situé sur l’avenue du même nom, des travaux seront réalisés par l’entreprise Etchart génie civil et maritime d’Aytré. Par conséquent, la circulation se fera sur une seule voie. Elle y sera autorisée dans le sens Royan vers Saintes, mais sera interdite dans le sens opposé. Et ce jusqu’au 17 décembre 2021. Des panneaux de signalisation pour informer les usagers de la route et des déviations seront mis en place. Ainsi, les poids-lourds circulant sur la Route départementale 750, ou venant de Saintes, seront dirigés vers la bretelle d’accès de la route départementale 25, pour atteindre le centre-ville, en empruntant le giratoire formé par l’avenue de Rochefort, l’avenue Daniel Hedde et la RD 25.

Concernant les bus scolaires et les automobilistes qui voudront rejoindre le Lycée Cordouan, une déviation sera mise en place vers la rue Robert-Debré, en suivant les rues Delay, Ampère et Pasteur.

Enfin, les conducteurs de véhicules légers venant de Saintes ou circulant sur la RD 750 auront le choix entre deux itinéraires pour se diriger vers le centre-ville de Royan.